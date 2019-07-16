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﻿旺角女商人遭禁錮 三男女被捕

2019-07-16 列印
﻿旺角女商人遭禁錮 三男女被捕
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        社會撕裂，市民強行索閱他人手機資料會干犯罪行，一名女商人，本月七日晚途經旺角遇上大遊行引發的警民衝突，她拍攝時遭人包圍要求刪除相片（見圖），並遭人熊抱非禮及禁錮襲擊，事主受辱後報案求助，警方昨日拘捕三名涉案男女，包括一名在名校任教的中學女教師及一名學生。警方重申不管任何訴求，若以暴力解決，警方必採取零容忍態度。

女疑犯名校任教 兩漢為學生廚師

　　消息稱，被捕兩男一女中，女疑犯蘇X善（二十四歲），洋名Jessica，家住葵涌，她於一七年畢業中文大學教育學士，主修數學及數學教育，在讀書時代成績優異，目前在一家名校任教；兩名男疑犯吳X哲（二十三歲），學生，住沙田駿景園，以及王X隆（三十一歲），廚房工人，住西環保德街。至於受害人為三十歲姓關女商人，她在澳洲讀書，去年回流返港，打理家族的參茸貿易生意，家住紅磡區。

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