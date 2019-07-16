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再有疫苗中心涉賣冒牌HPV疫苗

2019-07-16 列印
再有疫苗中心涉賣冒牌HPV疫苗
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　　海關與衞生署上周五採取聯合行動，突擊搜查於尖沙咀寶勒巷的加維醫務及疫苗中心，檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗及一百六十三盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值共約七十五萬元，拘捕三十五歲醫務中心女董事及兩名二十七歲及三十歲的女職員。

　　衞生署早前接到投訴，指有醫務中心使用懷疑有問題的子宮頸癌疫苗，遂聯同海關進行聯合調查。海關在商標持有人協助下進行初步調查後，採取聯合執法行動。樣本將送往政府化驗所化驗，海關及衞生署的調查工作仍在進行。

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