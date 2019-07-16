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【曲奇x流心係絕配月餅組合！】 頭條Jetso App送恆香曲奇皮系列月餅

2019-07-16 列印
【曲奇x流心係絕配月餅組合！】 頭條Jetso App送恆香曲奇皮系列月餅
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　　外脆內流心嘅月餅你試過未？恆香除咗有經典嘅雙黃白蓮蓉月餅，最近就同頭條Jetso App一齊送你今年新推出嘅曲奇皮系列，三種至潮口味分別有流心宇治抹茶紅豆月餅、流心日本芝麻奶黃月餅同D24 榴槤奶黃月餅。抹茶嘅粉絲一定要試下以京都宇治抹茶粉製作嘅流心宇治抹茶紅豆月餅，甘香嘅茶味配上清甜嘅紅豆，係絕配嘅組合！另一流心精選就係以日本百年廠房「九鬼黑芝麻」製成嘅流心日本芝麻奶黃月餅，啖啖都係濃香醇厚嘅芝麻香味。而榴槤控就必試D24榴槤果肉配上香脆曲奇皮同奶黃而製成嘅創新月餅啦！

  由即日起至七月二十二日嘅頭條Jetso App有獎遊戲同Like Jetso App facebook就有機會贏到恆香曲奇皮系列月餅一盒（價值︰ $320-399），名額共六十個（每款口味各二十個），快啲下載頭條Jetso App啦！

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