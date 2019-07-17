﻿髮型屋劏肚謀殺案 潛內地疑兇送港

中港警方聯手閃電偵破元朗髮型屋外發生的謀殺案。涉嫌以利刀殺人後潛逃往內地的一名兇嫌，日前在內地被公安拘捕，昨天將他押到落馬洲口岸交給港警。負責調查的重案組探員將疑犯帶走調查。







消息稱，二十七歲姓張疑兇原本在元朗一髮型屋任職「洗頭仔」，本月六日，涉以利刀殺人後經羅湖潛逃返內地。本港警方得悉後，立即通報內地公安部門協助緝捕。消息稱，疑犯潛逃內地後，一直匿藏不露面，因形跡可疑，終法網難逃，被公安人員發現其匿藏地點，將其拘捕。公安將捕獲謀殺疑犯一事，通知本港警方。



警方表示，昨日在落馬洲口岸接收由內地執法機關送回的涉及謀殺案的疑犯。該名二十七歲本地男子，涉嫌與本年七月六日在元朗發生的一宗謀殺案有關，案中一名十七歲男子死亡，該疑犯案發後潛逃內地。



警方其後通知內地在逃疑兇的資料，向公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局要求協助緝捕。



警方感謝內地公安部、廣東省公安廳及深圳市公安局的全力協助，該名疑犯最終在內地落網，不但標誌着兩地警方對聯合打擊罪行的決心，更清晰地表達兩地警方對維護社會法治的信念。



該謀殺案本月六日晚上八時許發生，元朗紅棉圍一間髮型屋的二十七歲姓張疑兇，與二十歲女同事疑因碰撞瑣事爭執，其後女方疑致電三名男子到場與張理論。在髮型屋外理論其間，十七歲事主黃智偉，以及一名同行的男子被人用軍刀刺重傷，黃送院後不治。警方到場調查並列作謀殺案，警方發現疑兇當晚折返髮型屋棄下涉案軍刀，更換過血衣後，經羅湖潛逃往內地。元朗警區重案組現正調查該案件。



