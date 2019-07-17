理大生被控警署襲警 港大生涉咬斷警長指被控四罪

沙田爆發警民衝突，警方落案起訴兩名應屆大學畢業生，其中一人為港大畢業生，他涉咬斷一名警長的無名指和用傘攻擊警員，被控襲警、有意圖傷人等四罪。另一名理大畢業生在扣查期間涉襲警，昨在沙田裁判法院一併提訊。控方申請將案押後並反對二人保釋，但裁判官批准兩人均以一萬元和人事擔保保釋候訊，但二人不得離境，須遵守宵禁令並分別定時去警署報到。



涉咬斷警長手指的二十二歲被告杜啟華，被控本月十四日晚上在新城市廣場第一期L3層襲擊警員葉卓軒；他另被控有意圖而非法及惡意傷害高級警司梁子健和偵緝警長梁啟業，他又未能出示身份證明文件。而涉嫌警署內「發難」的二十三歲被告林梓和報稱無業，被控本月十五日在葵涌警署襲擊警員許智星、焦國榮和梁健聰。



准萬元保釋 九月再訊



控方申請押後，就杜一案，表示需時作進一步調查。控方案情指，杜涉先用傘攻擊警員葉卓軒的背部後跌倒，高級警司梁子健見狀上前，遭杜用傘攻擊頭部，梁欲制止攻擊用手格檔導致右手無名指骨折。杜一度被制服，但他掙扎期間將偵緝警長梁啟業的右手無名指前端一節咬斷。



杜的代表大律師申請保釋透露，被告剛從港大完成營養學學士學位，初入職為證券所合規部門職員。大律師稱控方指控單向，一度嘗試解釋當時「有人塞隻手指入佢（杜）個口」，練錦鴻主任裁判官隨即制止：「o依家唔係審訊。」



另一宗林梓和涉襲警案，根據控方案情，林因十四日晚在沙田參與非法集結被警署扣查，扣留期間涉分別用頭撼傷警員頭部，拳毆另一警員面頰和抓傷第三名警員的手臂。林梓和代表律師申請保釋指，林無能力潛逃，因他剛才從理大酒店及管理學畢業，現待業中。練官分別押後兩案至九月十日和八月二十七日再提訊。



