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﻿美股中段跌24點

2019-07-17 列印
　　美國周二股市早段偏淡，杜指中段報二七三三四點，跌二十四點；納指則報八二二一點，跌三十六點。滙控美國預託證券價格見六十四點九六港元，跌零點一四港元；騰訊則見三百五十九點九九港元，跌二點六一港元。紐約期金報每盎司一千四百零八點六美元，跌四點九美元；紐約期油則報每桶五十九點三五美元，跌零點二三美元。
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