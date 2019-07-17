示威打擊零售業 營業額雙位數跌

近日連番的暴力示威，打擊零售市場。香港零售管理協會、入境旅遊接待協會以及金銀首飾商會均表示，近日生意大受影響，營業額出現雙位數跌幅。



香港零售管理協會昨日回覆傳媒查詢時指，近日大部份會員公司均表示，從六月至七月第一個星期的營業額平均錄得單位數至雙位數跌幅；而七月及八月是暑假旺季，但隨着遊行示威在各區蔓延，預計影響生意的程度會擴大，出現雙位數跌幅。



香港零售管理協會擁有會員公司店舖逾八千間，僱員數目佔香港零售僱員超過二分一。該會表示，大型遊行對市民生活及營商環境都有影響，若情況持續，將修改早前對今年整體銷售額預測，由原本單位數增長改為雙位數負增長。



協會呼籲僱主與僱員應保持緊密溝通，面對特殊情況時，應以僱員安全為最重要考慮因素，協會擔心連串的遊行事件會打擊本港作為安全城市、美食之都及購物天堂的國際形象。



另外，香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，目前酒店房價、團費和五月淡季時一樣，比去年同期跌了二至三成，現在是暑假旺季，但來港的旅遊團數目不升反跌了二、三成，主要集中在內地團。



內地團少三成



梁耀霖說：「香港每日平均接待三至四百個內地團，現在少了二、三成，旅客都擔心香港的安全問題，因為報團的多數是一家扶老攜幼，而近日業界生意更每況愈下，連查詢問價也沒有，即使有也只是查詢十一和十二月，再這樣搞下去都不知怎算！」



九龍珠寶玉石器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，自六月起業界的營業額普遍已跌了一成，因為即使六月的遊行較和平，但很多在遊行路線內在金舖，比如灣仔、銅鑼灣都會在示威高峰期關門，原因並非擔心安全，而是人太多，客戶行不到入來，亦不會有心情購物。



