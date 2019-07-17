  • 2019年7月17日 星期三
  • 32º
  • 73%
熱門： 書展女督察香港大學彩雲陳浩民

日報新聞 > 港聞

眾志被捕成員 押返住所搜查

2019-07-17 列印
■廖偉濂由馬鞍山警署押返上水圍下北村寓所搜屋。
Previous Next

　　本周日沙田新城市廣場警民激烈衝突中，事件中警方共拘捕四十七人，其中被捕者為香港眾志成員朱恩浩及廖偉濂，多名重案組探員昨日分別將兩人押返住宅搜屋。其中廖偉濂被探員押返上水住所，逗留近一小時後離去，未有帶走任何可疑物件。兩人昨傍晚已獲准保釋候查。

　　昨午一時許，沙田警區反黑組探員將廖偉濂由馬鞍山警署押返上水圍下北村寓所搜屋，逗留近一小時後，廖在家中更換過衣服後，被探員押返警署扣查，探員未有檢獲可疑物品。而早前被捕時報稱被警員扭傷手腕的朱恩浩，探員昨亦將其押返家搜查。至昨日傍晚，朱及廖在警署內錄取口供後，獲准保釋候查。

　　案件發生於本周日晚沙田遊行後，警方進入沙田新城市廣場拘捕涉嫌干犯刑事罪疑犯時，與數百名示威者爆發激烈衝突，事件中警方共拘捕四十七人，共有二十八人受傷。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd