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警倡周日集會改期民陣擬反建議遊行

2019-07-17 列印
■民陣召集人岑子杰指將集會改為遊行，已提供彈性予警方考慮。
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　　民陣昨午與警方開會，建議將原定於下周日舉行的金鐘添美道集會改為遊行，惟當日其他團體發起的行動有變，故民陣仍要與警方商討遊行時間、路線等安排。民陣表示，警方基於公共安全考慮，建議將原計劃的集會改期至八月，民陣表明拒絕，提出反建議在二十或二十一日（本周六或周日），改為由銅鑼灣遊行到金鐘或中環。

　　召集人岑子杰強調，將集會改為遊行，已是提供彈性予警方考慮。民陣在會上表明將就遊行人士安全作出額外保障，以確保參與人士的人身安全，惟詳情有待警方商討落實，已促請警方必須盡早進行會議商討。他表明，下周日活動的主題是針對警察執法時濫暴，以及要求行政長官林鄭月娥拿出政治勇氣，解決政治問題。

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