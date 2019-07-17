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假眾籌網募捐經費 7‧28遊行主辦方：無籌款

2019-07-17 列印
　　有指有騙徒冒充將軍澳遊行及港島西遊行的籌辦單位，於眾籌網頁開設名為「7‧28將軍澳/港島西大遊行經費募捐」的籌款活動。兩遊行的主辦單位於社交網站及討論區發表聯合聲明，通告各位市民，主辦方從來沒有進行任何籌款活動，並對相關團體強烈譴責，指一切將會交由警方處理。

假籌款活動已暫停

　　目前該虛假籌款活動已暫停，並遭刪除。據眾籌頁面指，該籌款由一群「愛港的香港人」發起，聲稱希望藉平台向公眾籌集支持兩遊行的經費，眾籌的目標為十萬元，刪除前共籌得二百零一元。

強烈譴責騙徒

　　該團體又指，眾籌的所有款項皆用作兩遊行的開支，並承諾所有支出必定有收據列明、實報實銷，詳細列明所用款項及用途。遊行結束後，所有開支收據將會在眾籌網頁公開。

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