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海關再檢162盒冒牌HPV疫苗

2019-07-17 列印
■涉事尖沙咀醫務中心昨暫停營業，貼告示指有關事件仍在初步調查。
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　　本港再發現有懷疑冒牌HPV疫苗，海關與衞生署上周五搜查尖沙咀一醫務中心，檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗，拘捕三十五歲醫務中心女董事及兩名二十七及三十歲女職員。香港執業藥劑師協會主席鄭綺雯對事件感驚訝，已去信政府要求確保假疫苗不再在港出現。

　　海關與衞生署上周五採取聯合行動，突擊搜查位於尖沙咀寶勒巷萬事昌廣場的加維醫務及疫苗中心，檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌子宮頸癌疫苗，拘捕三十五歲醫務中心女董事及兩名二十七及三十歲女職員，樣本送往進一步化驗。

　　昨日有專程從廣州來港注射疫苗的吳先生表示，早上才收到診所職員短訊通知，指海關例行檢查，將疫苗送去化驗，要取消預約，他已付七千三百港元，目前注射了第一針，未有身體不適，對事件感意外和無奈，會考慮報警及向消委會投訴。



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