﻿「雷霆一九」搗破分銷中心﻿ 檢總值逾30萬元毒品

粵港澳警方聯手進行的「雷霆一九」行動正式展開第一波行動，警方前日根據線報，分別在慈雲山及旺角破獲毒品案，共拘捕三人及檢獲毒品價值逾三十元萬；其中在慈正邨一單位破獲毒品包裝及分銷中心，拘捕一對毒鴛鴦，檢獲一批毒品。



西九龍總區特別職務隊人員早前接獲線報，指有人利用慈雲山慈正邨正泰樓一單位從事販毒罪行，於是展開調查。前日下午三時許，警方認定時機成熟，展開代號「雷霆一九」行動，派出警員在大廈設伏，未幾目標兩男女出現，警員立即截停搜查，結果在女子身上檢獲二十一克懷疑氯胺酮及十五克懷疑「冰」毒。



警員隨即押同兩人返回樓上一單位搜屋，再起獲一百五十七克懷疑氯胺酮、三十一克懷疑「冰」毒、五克懷疑大麻花、兩克懷疑可卡因，毒品市值十二萬八千元，連同搜獲的包裝工具，一併檢走處理；警方相信檢獲毒品主要供應區內市場，正追查幕後主腦及毒品來源。被捕毒鴛鴦分別姓馮（三十五歲）及姓傅（四十三歲），兩人刻下仍被警方扣留查訊，稍後將被落案控以「販毒」罪名。



另外，旺角警區特別職務隊人員前晚十時許，亦展開代號「雷霆一九」行動，突擊搜查旺角太子道西七十一號一單位，拘捕一名四十一歲姓何涉嫌販毒男子。行動中，檢獲二百三十克懷疑四號海洛英，市值二十一萬元。



「雷霆行動」由內地公安部指揮部署，再由廣東省公安廳、香港警務處及澳門警察總局聯合統籌及執行，作為打擊跨境罪行代號，每年均有進行，屬情報為主導的聯合執法行動，主要打擊黑社會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪份子的收入來源。去年「雷霆一八」行動持續三個月，由五月十五日至八月十五日進行，規模比前年更大，其中在香港拘捕四千三百人，檢獲逾三億元毒品及其他物品。



