人氣健康飲品！ 低至五一折最後熱賣

方便、美味又健康嘅產品，幾時都咁受歡迎！《頭條日報》今期推出幾款健康飲品換購優惠，以超筍價換購韓國製Yogur Train即沖乳酪粉套裝、Home Taco即沖七穀代餐粉，蝶豆花及金絲皇菊，備受一眾講求健康飲食及優質生活的讀者歡迎。優惠期快將結束，立即把握機會換購及補貨啦！



Yogur Train即沖乳酪粉含高量益生菌，其中包括兩種安全性高嘅保加利亞乳桿菌及嗜熱鏈球菌，對腸道有益，且不含人工色素，飲得安心；Home Taco即沖七穀代餐粉，含七種穀物膳食纖維，代替一餐正餐，可以幫助人體對糖份、脂肪及蛋白質嘅代謝，減少攝取過多能量，飽肚又助瘦身；蝶豆花及金絲皇菊，沖泡飲用，治瘉又養生，前者可助紓緩眼倦及放鬆心情；後者可助消熱、明目及潤喉。讀者現憑指定印花加二十四蚊，可換購即沖乳酪粉套裝（建議零售價三十九個九），加二十八蚊可換購七穀代餐粉（建議零售價四十九個九），加五十蚊可換購蝶豆花或金絲黃菊（建議零售價九十九蚊）。優惠期至星期日（七月二十一日），即scan QR code攞印花及睇換購詳情啦！



