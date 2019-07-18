﻿旅遊飲食零售下挫 政治風波持續 百萬打工仔受累

反修訂《逃犯條例》遊行示威在各區遍地開花，引發連串警民衝突。工聯會指近月訪港旅客減少兩成，食肆營業額跌五成，珠寶首飾高端消費大挫近八成，導致旅遊、零售、飲食等從業員收入銳減，估計全港三分一即逾一百萬打工仔受連累。



工聯會召開「重回經濟 保就業」記者會，旅遊業、零售業、飲食業、建造業等均派代表出席。專業導遊總工會理事長余莉華表示，訪港內地團數字近一個月減少近兩成，由五月的七千零三十五團，減至六月的五千六百四十一團；歐美和東南亞團亦減少三成。全港平均每天減少了八十個旅遊團，即每天有八十名導遊沒工開。余說：「世界各地同業都擔心香港的安全，紛紛致電查詢，有的押後行程，有的轉移到其他地區玩。」



平時泊滿旅遊巴的紅磡新碼頭街現時變得暢通，帶團的導遊龐小姐說：「月入由近三萬元急降至一萬多元，畢竟香港國際形象不好，大家都擔心安全。」



飲食業職工總會主席郭宏興表示，自由行旅客減少，旅遊區食肆生意難做，銅鑼灣一家雲吞麵店生意少了五成，建築工人少了工開也令茶餐廳少了生意。市民出外晚飯會視乎心情，若社會繼續動盪，估計會有很多飲食業僱員失業。



鐘錶及珠寶店生意跌八成



旅客減少，骨牌效應下，零售業受拖累。零售管理協會指近期業界營業額平均錄得單至雙位數跌幅。多家上市零售企業均預期盈利會大幅下跌。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，在示威區的店舖被逼暫停營業，有鐘錶及珠寶店生意額下跌七、八成，直接影響靠佣金維生的高消費品銷售員生計。



建造業開工不足甚於沙士時期



香港建造業總工會代表吳偉樑表示，立法會受衝擊而停止運作，財委會未能通過七千億元工程撥款，導致一萬四千三百個以紮鐵及釘板為主的前期工程職位未能展開，有工友反映被僱主壓價，開工不足比沙士時更甚。



工聯會理事長黃國表示，連串衝擊事件令全港三分一打工仔的飯碗受影響，估計有一百一十多萬打工仔受連累。他呼籲市民和平表達訴求，並要求政府推出改善就業質素的措施。