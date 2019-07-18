  • 2019年7月18日 星期四
  • 30º
  • 78%
熱門： 書展女督察香港大學彩雲陳浩民

日報新聞 > 港聞

﻿【孩子教養】小朋友做錯事 家長必須學懂的5大教養秘訣

2019-07-18 列印
﻿【孩子教養】小朋友做錯事 家長必須學懂的5大教養秘訣
Previous Next

　　小朋友犯錯，不少家長都會破口大罵，以圖糾正，但往往效果不佳，更有可能影響孩子心理發展。到底如何教養，才能有效幫助小朋友改正錯誤？不妨參考這5大重點﹕http://bit.ly/2JBou0L
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd