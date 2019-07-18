﻿新地重申當日沒報警﻿﻿ 稱職員只帶警員離場﻿

警方與示威者於上周日在沙田新城市廣場爆發激烈衝突，商場職員被指引領警察入場行動。新鴻基昨天召開記者會，播放多段閉路電視片段，指職員沒有帶領警方進入商場，反而是帶領警員離場。新地總經理（租務）周淑雯重申，當日沒有報警，惟地契相關條款清楚表明警方有權在商場內執行職務，會就當晚清場行動向警方表達關注。



負責商場物業管理的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝，對當日事件造成混亂，令市民、商場顧客和商戶失望，深表歉意。他強調，當日職員沒有帶領警方進入商場，並播放幾段閉路電視短片，顯示防暴警察進入新城市廣場後，有商場職員上前了解，並引領警員前往好運中心的方向。



他又指，由於事發當日有遊行人士發起播映會，為確保主要通道可以前往港鐵站，故此拆除商場中庭薰衣草花園裝置。



新地總經理（租務）周淑雯重申，沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。她強調，新地一直以客為先，以心服務，絕不會罔顧顧客和租戶的安全。若知悉警方行動，定會預早通知商戶提前關門和安排在場顧客和途人離開。而新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契二十四小時開放予所有公眾人士使用。地契相關條款亦清楚表明警方有權在商場內執行職務。新地明白警方有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全。新地就當晚清場行動，向警方表達關注。



另外，昨晚再有市民到新城市廣場各層店舖，表示想「參觀」，亦有人到客户服務中心櫃枱填寫投訴信，並將示威標語貼在商場圍欄玻璃上。其間有持不同意見男子與在場人士口角，雙方一度拉扯推撞，情況混亂。



