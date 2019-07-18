周三為「世界表情符號日」，美國蘋果公司公佈五十九款新表情符號慶祝。該公司表示，這些表情符號將在今年秋天推出，用戶將能在iPhone、iPad、Mac和Apple Watch上看到。新表情符號十分多元化，計有表示夫妻和人際關係的跨種族手牽手人形符號、導盲犬、機械義肢、坐輪椅的人，並新增打呵欠的臉及搖搖等。 今次蘋果的新表情符號增加了許多與殘障有關的特殊符號，例如拿着導盲杖的人、導盲犬、助聽器、機械義肢、坐輪椅的人。 此外，蘋果也推出多款表示夫妻和人際關係的手牽手人形符號，供用戶選擇性別與任何膚色進行組合，象徵重視多元價值。 其他一般類型的表情符號也有在這次的更新中增加新的創意...

2019-07-18