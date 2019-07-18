  • 2019年7月18日 星期四
  • 30º
  • 78%
熱門： 書展女督察香港大學彩雲陳浩民

日報新聞 > 港聞

民陣周日集會改遊行

2019-07-18 列印
民陣周日集會改遊行
Previous Next

　　民陣連續兩日與警方商討周日示威活動安排。民陣發言人岑子杰（見圖）表示，原集會將改為遊行，要求成立由法官主持的獨立調查委員會，強調唯有獨立調查才可還原真相。他有信心確保遊行為合法、安全，警方已承諾會盡快批出不反對通知書。

　　民陣周日遊行於下午三時由維園集合起步行往終審法院，在遮打道結束遊行。民陣認為遊行到終審法院正義女神像前，能突顯訴求是為了捍衛香港的法治。

　　岑子杰批評行政長官林鄭月娥一直拒絕回應市民訴求，躲於警民矛盾之後。他呼籲林鄭月娥不要再將前線警員作擋箭牌，必須解決政治問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd