民陣周日遊行於下午三時由維園集合起步行往終審法院，在遮打道結束遊行。民陣認為遊行到終審法院正義女神像前，能突顯訴求是為了捍衛香港的法治。
岑子杰批評行政長官林鄭月娥一直拒絕回應市民訴求，躲於警民矛盾之後。他呼籲林鄭月娥不要再將前線警員作擋箭牌，必須解決政治問題。
反修訂《逃犯條例》遊行示威在各區遍地開花，引發連串警民衝突。工聯會指近月訪港旅客減少兩成，食肆營業額跌五成，珠寶首飾高端消費大挫近八成，導致旅遊、零售、飲食等從業員收入銳減，估計全港三分一即逾一百萬打...
2019-07-18
美國總統特朗普周二（十六日）在白宮內閣會議中重申，如果他有意願，可能會再向中國貨品加徵更多關稅。在北京，中國外交部回應指，有關做法只會給雙方的經貿磋商設置新的障礙。 特朗普主持白宮內閣會議，指美國與中國的貿易協議還有很長的路要走，如果有需要，他會再向額外的三千二百五十億美元中國貨加徵關稅，又指中國應該購買美國農產品，華府正注視北京是否有履行承諾。 特朗普上月底與中國國家主席習近平在日本會面後，雙方同意重啟貿易談判，特朗普當時指中國承諾立即購買大量美國農產品，而美國不再對中國商品加徵更多關稅，以及「放生」中國電訊設備生產商華為。 不過，上周有報道指中方並無承諾立即大量購買美...
2019-07-18
周三為「世界表情符號日」，美國蘋果公司公佈五十九款新表情符號慶祝。該公司表示，這些表情符號將在今年秋天推出，用戶將能在iPhone、iPad、Mac和Apple Watch上看到。新表情符號十分多元化，計有表示夫妻和人際關係的跨種族手牽手人形符號、導盲犬、機械義肢、坐輪椅的人，並新增打呵欠的臉及搖搖等。 今次蘋果的新表情符號增加了許多與殘障有關的特殊符號，例如拿着導盲杖的人、導盲犬、助聽器、機械義肢、坐輪椅的人。 此外，蘋果也推出多款表示夫妻和人際關係的手牽手人形符號，供用戶選擇性別與任何膚色進行組合，象徵重視多元價值。 其他一般類型的表情符號也有在這次的更新中增加新的創意...
2019-07-18
據星島地產網報道，二手再錄市價成交個案，美聯營業經理林志堅表示，將軍澳新都城二期2座中層E室，面積538方呎，三房連套房間隔，獲同區換樓客承接，成交價890萬，呎價16543元，屬市價，買家購入作自住...
2019-07-18
特朗普周二在主持白宮內閣會議，指美國與中國的貿易協議還有很長的路要走，如果有需要，他會再向額外的3250億美元中國貨加徵關稅，又指中國應該購買美國農產品，華府正注視北京是否有履行承諾。 美國總...
2019-07-18
今季一直在美職總成績榜尾徘徊的FC辛辛那提最近回勇，近兩輪全取六分，前鋒費蘭度亞迪更取得今季首個聯賽入球，承諾士哥接踵而來。周四聯賽作東迎戰近況平平的華盛頓聯隊，相信主隊可以延續勝軌，主勝值捧。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台明早8:00直播） 辛辛那提雖然總成績包尾，不過最近演出其實改善不少，先後3:2擊敗侯斯頓戴拿模及2:1險勝芝加哥火燄。前鋒費蘭度亞迪上仗攻入奠勝一球，取得今季首個聯賽士哥，直言目前信心大增︰「我有預感之後會更容易取得入球。」該隊還有近兩輪交出兩助攻的中場艾曼紐列迪斯馬提供彈藥，球隊可望再下一城。 首都之師近...
2019-07-18
奧迪最近宣佈預售8月抵港的全新款A6 Avant 45TFSI Quattro旅行車，搭載245ps馬力2公升Turbo引擎，以及Quattro四驅系統，是一款豪華又實用全天候旅行車，早鳥優惠價為$6...
2019-07-18
今年初，39歲容祖兒(Joey)宣佈同劉浩龍結束五年情，半年唔使傳有新歡，對象係英皇娛樂老闆楊受成的33歲兒子楊政龍（Alex）。對於緋聞，Joey話「笑到噴咗幾條泡菜出來」，事實男方已有女友黃子菲（...
2019-07-18
香港書展是一年一度的文化盛事，昨天在灣仔會議展覽中心開鑼，有書迷急於通宵排隊，昨早急不及待進場，搜羅心頭好。日前有網民號召到部份出版社的攤位「打書釘」，昨天未見發生。香港是一個自由社會，有人想表達意見，是平常的事，最重要是不影響其他書迷，好讓這項文化活動得以順利舉行。 香港書展是新書發佈的重要時機，也是作家與讀者交流的好機會。不少書迷選擇在書展消費，有調查顯示書展是書迷每年買書最多的場地。書展是一項大眾文化活動，除了吸引愛書人士入場，亦有家長帶同小朋友同行，鼓勵下一代閱讀，所以每年都有大批人士進場，加上有新書簽名會、演講、分享交流等活動舉行，場內逼滿人，並不適合再進行其他集...
2019-07-18
四十四歲的澳洲騎師羅理雅於去年四月被馬會揭發向馬主及練馬師以外人士提供出賽馬資料後，其十五個月停牌期將於下周三屆滿，他已急及不待，會於下周四在新南威爾斯省的甘柏拉馬場復出，暫時落實策四駒。羅理雅表示現時心情十分興奮，又謂已復課一段時間，目前狀態甚弗，認為按過往白德民、賈西迪和勞愛德都曾在策騎生涯中缺陣了一段長時間，而復出後都能取得佳績，所以對自己今次復出亦滿有期望。 馬場浮世繪
2019-07-18