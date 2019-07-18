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連續八年排頭位 書迷書展購心頭好

2019-07-18 列印
連續八年排頭位 書迷書展購心頭好
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　　一年一度文化盛事香港書展，昨早十時在灣仔會展開幕，逾百市民於場外排隊等候入場（見圖），其中書迷杜先生連續八年排頭位。他表示，於前晚七時已來排隊，目標為心愛作家林詠琛的限量簽名書新作。他估計今年花費約二千元購買「心頭書」，與往年相若。

　　開幕後，杜先生隨即奔跑到相關書攤，成功購入兩本新作，「一本用來收藏，一本用來看。」同場亦有科幻與推理文學書迷，一次過購買了逾二十本《衛斯理》。

　　另外，日前有網民號召，到中資書商攤位「打書釘」，無聲抗議，但不見有相關行動。有種文化負責人於展區設置小型「連儂牆」，讓書展「同步」社會狀況。貿易發展局副總裁周啟良早前已表示，會增加書展保安人手及密切留意網上討論。

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