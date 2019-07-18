尤敏夫婦骨灰盅 郊園燒烤場尋回

金山郊野公園二號燒烤場再發現被棄置骨灰盅。昨早一名外判女清潔工燒烤場附近清潔，發現有骨灰盅，報警求助。警方查案前先燒香拜祭，將該兩個骨灰盅檢走。據了解，兩個骨灰盅為上周五被盜去的已故著名影星尤敏夫婦的骨灰盅。



昨早十時，一名四十二歲姓蒙外判女清潔工，在金山郊野公園燒烤場附近的泥路清潔，發現兩個寫有先人名字的骨灰盅被棄地上。她向傳媒表示，肇事位置很久未有人打理，她打掃時，豈料見到兩個骨灰盅。



清潔工：好神奇但不感害怕



有「電飯煲大王」美譽的信興集團已故創辦人蒙民偉，其原本安放在跑馬地天主教墳場的骨灰盅，離奇被棄置在金山郊野公園山邊泥中，上周五亦被姓蒙的清潔女工發現。對於一個禮拜內連續發現骨灰盅，她表示，「見都未見過」、「好神奇」，但不感害怕。



上周五，尤敏與丈夫高福球合葬於跑馬地天主教墳場的骨灰盅，遭歹徒惡意毀壞及盜竊，夫婦的骨灰及一條珠鏈被偷去，警方列作盜竊案處理。據了解，今次發現兩個骨灰盅為上周五被盜去的已故著名影星尤敏夫婦的骨灰盅。



執業大律師陸偉雄表示，偷骨灰者涉違犯 《盜竊罪條例》第九條盜竊罪，任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁十年。他指，判刑輕重需考量被盜物品的價值，若屬貴重物品，會成為加刑因素，被判處監禁。



尤敏原名畢玉儀，一九三六年八月十九日出生，為著名演員；丈夫為香港富商高福球。夫婦育有三子，其中一子為著名的音樂劇作曲家高世章。尤敏信奉天主教，九六年十二月二十日病逝，享年六十歲；後來丈夫逝世，家人將夫婦合葬於跑馬地天主教墳場。



