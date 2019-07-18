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乘快艇偷渡來港　五南亞人蛇被捕

2019-07-18 列印
　　近月以來警方先後截獲多宗南亞人士偷渡。昨早八時許，水警在油塘對出海面發現一艘可疑快艇，懷疑艇上載有偷渡客，於是展開追截，期間追至於三家村避風塘對開時，相信是駕駛快艇的南亞裔男子跳入海中，逃去無蹤。警方其後截停該快艇，發現有五名南亞裔人蛇，全部均為非法入境者。

　　消防及飛行服務隊到場協助搜索跳海男子，據了解，跳海男子相信是「蛇頭」。政府飛行服務隊直升機在空中協助搜索，稍後消防蛙人潛入水底搜索，警員亦在附近岸邊一帶搜捕，但仍未有發現。至於五名被捕南亞人士，則被帶返西灣河水警基地調查。

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