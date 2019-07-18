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大嶼山現中華白海豚骸骨

2019-07-18 列印
大嶼山現中華白海豚骸骨
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　　一條身長約二百一十五厘米成年中華白海豚，前日被發現在大嶼山籮箕灣擱淺，香港海洋公園保育基金人員接報前往跟進，發現擱淺個案屬骸骨，死因未能確定，性別待確認。專家已即埸處理，並把樣本帶回海洋公園作詳細化驗。今次為本年度第三十三宗鯨豚擱淺個案。

　　香港海洋公園保育基金作出呼籲，公眾若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電1823熱線，提供發現擱淺的時間、地點、相片（如有），行動組會盡快到場跟進個案。

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