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﻿美股中段跌33點

2019-07-18 列印
　　美國周三股市早段繼續好淡爭持，杜指中段報二七三○一點，跌三十三點；納指則報八二一九點，跌三點。滙控美國預託證券價格見六十四點六五港元，跌零點三五港元；騰訊則見三百六十點九港元，跌二點三港元。紐約期金報每盎司一千四百二十五美元，升十三點八美元；紐約期油則報每桶五十三點三六美元，跌零點二六美元。

　　美國六月份新屋動工按月跌百分之零點九，以年率計為一二五萬三千間，是三個月來最少，亦少過市場預期的一二六萬間，期內建築批核更意外下跌百分之六點一，以年率計為一二二萬間。
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