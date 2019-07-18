港寄出明信片遲了26年抵美

美國女子金·德雷珀（Kim Draper）上周一（八日）收到一封寄自香港的明信片（見圖），一度以為寄錯地址，其後確定地址無誤，發現明信片在一九九三年七月八日寄出，足足二十六年後才寄到德雷珀伊利諾州的家。



明信片是傳統中國帆船及小艇的照片，收信人為萊納（Leena）及基兹爾巴什（Muhammad Ali Kizilbash）。明信片開首寫着：「我在這個極擠逼的地方過得很愉快」，並以「盼望很快見到你們，你們的爸爸」結尾。



據報道德雷珀與家人在上址居住四年，並非明信片上列的收信人，她在facebook找到一個在麻省、名為萊納．基兹爾巴什（Leena Kizilbash）的用戶，但沒聯絡方式，無法確定是否要找的人。她希望親手把明信片交還收信人，朋友和同事也幫忙尋人。



