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投資貴金屬被騙 逾百苦主冀警跟進

2019-07-18 列印
　　近期有逾百名市民，及有經紀公司在投資貴金屬時稱被騙，發現該公司涉詐騙、開空頭支票及挪用公款，當中估計涉及金額近二千萬港元。民建聯立法會議員劉國勳及地區幹事潘孝汶昨日協助約十名苦主，到尖沙咀警署報案，要求警方嚴肅跟進，徹查今次事件。

　　有苦主稱自一六年起，委託經紀公司投資貴金屬公司「保息保本」的理財產品，在初步投資並看見投資帳號的資產有增值後，她聯同親友一起投資共一百多萬港元。直至一八年底，該公司沒有再向投資者派發定期紅利。苦主決定取回投資，卻遭到該公司和經紀的再三阻撓，並開出空頭支票。

　　她早於今年四月向警方報案求助，但至今仍未有任何回覆。劉國勳敦促警方正視有關情況，直言事件絕非只是商業糾紛，當中涉嫌存在詐騙、挪用款項及開空頭支票等行為都是刑事罪行。

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