狂漢怒斥「抄襲」大報復 火攻「京都動畫」 最少33死

出品《涼宮春日的憂鬱》及《K-ON！輕音少女》等著名日本動畫製作公司「京都動畫」（Kyoto Animation），其京都市伏見區的第一製作工場遭人縱火，發生連環爆炸，大樓起火燒通頂，釀成最少三十三人死亡，三十五人受傷送院。警方拘捕一名四十一歲男子，懷疑他在現場淋汽油縱火，當地傳媒報道，警員問疑兇為何縱火，他怒氣沖沖地答：「抄襲！」



日本時間昨日早上十時半，京都市伏見區六地藏站北邊約一百米的京都動畫第一製作工場被人縱火。附近居民表示，樓高三層的辦公大樓先由一樓辦公室傳出爆炸聲、之後再有兩、三聲爆炸聲，之後二至三樓隨即起火燃燒，全幢大廈冒出大量濃煙，員工紛紛從建築物逃出。



闖入大叫：去死吧



現場街坊稱：「我聽到女性尖叫的聲音，之後見到她從三樓的窗戶邊向外大聲求助！場面很恐怖！」有目擊者表示，一名四十一歲男子在大樓一樓淋灑懷疑汽油後點火時大叫：「去死吧！」保安員即聯同其他職員一起追捕他，最後將他制伏。



警方表示，縱火嫌犯也因輕微燒傷而送院，但無生命危險，他承認縱火，現場留下刀具利器，未知是否與疑犯有關。消防出動四十九架消防車及大批消防員到場滅火。



據悉，工場內共有七十名職員正在工作，多人傷亡。消防員很快到達現場澆灌並控制火勢，至昨晚十一時，至少三十三人死亡，三十五人受傷送院。



從現場片段中看到，直到當地時間上午十一時十五分工場仍在燃燒，窗戶噴出火舌，整幢大廈燒通頂，牆壁燒成焦黑，大量救護車接載着傷者，部份傷者躺在鋪於地上的牀單。



京都動畫暱稱「京阿尼」，為著名日本動畫企業，一九八一年成立，總部設於京都府宇治市，有三個動畫製作工場，另在東京都港區有一個辦公室。公司設員工宿舍及動畫學校，員工福利相當不錯。



創辦人八田陽子紅褲子出身，由一間動畫製作公司的上色員由低做起，創業初期承接外判上色工作，九十年代開始承接《多啦A夢》、《蠟筆小新》、《我這一家》等著名動畫製作，二○○○後專注製作自家動畫，當中有《涼宮春日的憂鬱》及《K-ON！輕音少女》、《聲之形》和《紫羅蘭永恆花園》等眾多知名動畫。



該公司在動畫製作及配音等工序都有非常嚴格的品質要求，因此國內外享負盛名。該公司二○一四年榮獲第十九回神戶動畫獎特別賞。