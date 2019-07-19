罕見雙旋共舞影響 全港熱爆空氣污染

熱帶低氣壓丹娜絲（Danas）疑「分裂」，出現「雙旋共舞」。受這兩個下沉環流影響，香港各區昨天熱爆，天文台錄得今年以來市區最高溫的三十五度，而濕地公園更錄得三十七點九度。由於少風，各區空氣質素轉差，東涌空氣質素監測站的空氣質素健康指數錄得10+，健康風險級別為「嚴重」。



天文台發佈，直至昨日下午四時，熱帶風暴丹娜絲集結在沖繩島以西約三百七十公里，預料向北移動，時速約二十二公里，橫過東海；而另一股疑「分裂」自丹娜絲的低壓區則位於南海東北部。



受到丹娜絲環流下沉氣壓影響，天文台昨天錄得今年以來市區最高溫三十五度，赤鱲角更錄得三十七度，而濕地公園最高氣溫更達三十七點九度。「地下天文台」參考美國國家氣象局的公式所編制，反映體感溫度的酷熱指數，在昨天下午二時坪洲一度高達到五十一點九度，而長洲亦達到五十度，打鼓嶺四十八點八度，沙田亦達四十七點四度。



「地下天文台」台長方志剛指，「雙旋共舞」現象，是兩個熱帶氣旋互相圍繞的移動過程，但他認為現時丹娜絲出現的情況並不適用，更指熱帶氣旋接近菲律賓呂宋時分裂為兩個中心並不罕見。受丹娜絲外圍及位於南海東北部的低壓區的影響，本港昨日大致天晴和有煙霞，吹輕微至和緩偏西風。



昨天香港各區錄到破紀錄高溫外，市民在戶外亦感到空氣翳焗。環保署錄得較正常為高的空氣污染水平。昨日下午二時東涌空氣質素監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對健康風險級別達到「嚴重」水平。自昨早起本港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平，空氣污染物臭氧（O3）濃度方面，東涌一度錄得二百九十六點九微克之高（世衞標準為不多於一百微克），而懸浮粒子「PM2.5」亦上升，其中荃灣錄得八十一微克（香港標準為不多於七十五微克）。



