﻿沙中線明年初局部通車﻿﻿ ﻿連紅磡站加固支出20億

沙中線紅磡站去年爆出鋼筋被剪短醜聞後，通車日期延遲。港鐵昨日正式向政府提交紅磡站工程最終報告，政府接納港鐵建議，目標定於明年首季啟用沙中線的顯徑、鑽石山和啟德三個車站，而紅磡站擴建工程相關的開支，包括局部通車的支出，估計高達二十億元，由港鐵支付，港鐵昨天發出盈警。



運輸及房屋局局長陳帆昨天召開記者會，指政府同意港鐵的建議，目標在明年首季啟用沙中線的顯徑、鑽石山和啟德三個新車站，並稱為屯馬線一期。他指沙中線局部通車後，亦即馬鞍山線乘客可經大圍站直接往來顯徑、鑽石山和啟德三個新車站，每三分半鐘有一班列車，乘港鐵由大圍去鑽石山，會由現時十七分鐘減至七分鐘，相信經鑽石山站有助疏導東鐵線人流。



大圍至啟德段先啟用



至於紅磡站擴建工程，將進行一系列工程措施，包括加固，完工後會作長期監察，初步估算在二○年底至二一年初完成。在有關工程完成後，港鐵會在大圍至紅磡站作營運測試，並爭取在二一年底或之前達至全線開通。



至於過海段由紅磡站經會展站至金鐘站的開通日期，則要再作評估。被問到為何只局部啟用三個車站、東鐵線九龍塘站承載力等問題，陳回應指，考慮到運載力、車站附近道路配套支援等，港鐵向政府解釋大圍站至啟德站是目前最好選擇。而屯馬線一期將連接馬鞍山線及西鐵線，讓沿線居民在局部通車階段也可享用鐵路服務。



今次工程及籌備的額外開支，連同局部通車的支出，估計需要二十億元。港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵正就費用方面與政府商討，但要達成整體解決方案需要時間，港鐵現時會支付紅磡站擴建部份各項核實跟進工作的費用，連同局部通車籌備及落實費用。



港鐵昨日亦因此發出盈利預警，金澤培表示，基於審慎原則和披露原則，港鐵需要財務撥備，以及作為上市公司需要公佈消息。



紅磡站三分一螺絲帽出事



他又指，會繼續在紅磡站進行建造工程，亦會有適當措施挽回公眾信心，他強調保障安全是首要原則。



陳帆提到，港鐵報告指出，紅磡站有三分一的螺絲帽可能並無連接，或連接不符合標準，亦有三十一個點有空隙，部份位置出現蜂巢情況，亦有部份鋼筋粗度不足。他指，日後有關沙中線的加固及跟進工作，政府會嚴肅跟進核查，增加突擊檢查的安排，亦會在日常工序進行嚴格審批，相信可以適度處理餘下工程。



