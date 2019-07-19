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柴灣「連儂牆」遭縱火　逾10便利貼燒毀

2019-07-19 列印
■警員接報到場調查。
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　　再有「連儂牆」發生縱火案，昨凌晨零時許，警方接獲一名四十五歲姓黃男子報警，指在社交媒體平台發現一條短片，顯示柴灣區柴灣道新翠迴旋處一條行人天橋上起火。

　　警員接報到場，發現起火地點為行人天橋鐵欄上張貼的「連儂牆」便利貼，但警員及消防員到場時火勢已熄滅，十多張便利貼燒毀。警員初步調查認為，相信起火原因有可疑，案件列縱火處理，無人受傷。事後警員現場檢走多張燒毀的便利貼調查及化驗，暫無人被捕。

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