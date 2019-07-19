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港大校長重申反對暴力

2019-07-19 列印
港大校長重申反對暴力
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　　香港大學校長張翔（見圖）昨傍晚於港大陸佑堂與師生及舊生進行公開對話，張翔提及七一晚衝擊立法會的畫面令他沮喪，以及擔心市民生命，重申他個人反對任何暴力，暴力不能解決問題。

　　有出席學生問及，若港大生參與示威被追捕，會否容許警方進入校園。他回應，警方進入校園前，需與校園保安取得共識，而日前發生有警員進入港大校園一事，已作出投訴。

　　張翔聲明中鼓勵各界有建設性對話，有學生認為是政府至今未有回應。對此張翔表示，作為校長，應提供討論及學術自由平台。張翔重申暴力不能解決問題，而是需要對話。

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