外交部斥混淆是非 勿再指手劃腳 ﻿歐議會﻿﻿促港撤《逃犯例》﻿

《逃犯條例》修訂爭議引起國際關注，歐洲議會昨日通過一項議案，要求港府撤回修訂《逃犯條例》，又要求歐盟成員國實施出口控制，不讓香港獲得違反人權的人群管制裝備。



這項決議案由多名歐洲議會議員發起，原提及要求歐盟對外事務部禁止向香港出售「群眾控制裝備」及「非致命」武器，其後多個黨團提出聯合動議，字眼上改為促請歐盟成員國及國際社會實施適當出口控制，以拒絕中國及香港獲得可以侵犯基本權利的科技。決議案對在六月底至七月期間有四名年輕示威者的喪生表達深切哀悼，並向他們家人致以慰問，同時譴責那些對親民主派政界人士的暴力威脅。



議案亦提出譴責中國持續增加干預香港內部事務，尤其中方近日稱《中英聯合聲明》為不再有效的歷史文件，促請中方按《中英聯合聲明》維持香港的高度自治、權利及自由。決議案關注香港的新聞自由，稱香港記者受到前所未有的壓力，尤其是報道內地敏感議題時，自我審查有所增加。



浸會大學政治及國際關係學系副教授、公民黨前立法會議員陳家洛在社交平台發文指，這是自九七年以來歐洲議會首次針對香港提出制裁，對香港政府和警方的聲譽肯定是壞消息。歐洲議會是歐洲聯盟事實上的兩院制立法機關的下議院，由歐盟成員國人民直選產生；與歐盟理事會同為歐盟的主要決策機構。



外交部駐港特派員公署強烈譴責歐洲議會議員借涉港議案干涉香港事務和中國內政，批評有關議案「無視事實，混淆是非，通篇充斥著無知、偏見與虛偽的『雙重標準』，自不量力地對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳、發號施令，無知之深、態度之狂令人咋舌。中方表示強烈不滿和堅決反對。







