陳錦輝又強調，事前無想過會有警員進入商場進行驅散行動，亦無安排職員阻止市民離開配合警方圍捕。當時曾有職員勸喻顧客不要落巴士交匯處，因為無巴士，但商場管理層很快已叫職員離開讓市民自行選擇通道離開。新地傳訊總監廖國偉期望，警方將來行動能預先通知商場，並顧及其他商場人士。
新城市廣場重申無報警
陳錦輝又強調，事前無想過會有警員進入商場進行驅散行動，亦無安排職員阻止市民離開配合警方圍捕。當時曾有職員勸喻顧客不要落巴士交匯處，因為無巴士，但商場管理層很快已叫職員離開讓市民自行選擇通道離開。新地傳訊總監廖國偉期望，警方將來行動能預先通知商場，並顧及其他商場人士。
狂漢怒斥「抄襲」大報復 火攻「京都動畫」 最少33死
出品《涼宮春日的憂鬱》及《K-ON！輕音少女》等著名日本動畫製作公司「京都動畫」（Kyoto Animation），其京都市伏見區的第一製作工場遭人縱火，發生連環爆炸，大樓起火燒通頂，釀成最少三十三人...
2019-07-19
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強調與中天電視無關 收大陸補助金旺旺附屬
早前有台灣傳媒報道指，旺旺集團從大陸政府的額外財政補助獲取利益。中國旺旺發公告回應，稱指控完全錯誤及惡意、有政治動機，意在損害集團聲譽及股東利益，並誤導投資公眾，集團對有關指控保留採取法律行動的權利。 有關報道表示，旺旺中時旗下的中天電視台接受內地資助，屬於「紅色媒體」，集團應申報有關資助。旺旺的公告澄清，內地政府機構發放的政府補助金，是為獎勵集團在大陸部份的附屬公司，其標準基於投資表現等客觀標準，強調與中天電視等第三方機構的活動無關。集團強調，遵守所有與財務報告有關的法律法規，遵守最高職業準則，並採取了最好措施。財務報表經嚴格審查，透明、真實及公平反映財務狀況。 此外，英...
2019-07-19
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時光停滯數十年 變生態樂園 切爾諾貝爾核災區 另類旅遊走入廢城
世人將有機會一睹核災後之後的廢城景象。烏克蘭總統澤倫斯基在七月十日簽署法令並宣佈，將切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站及周邊地帶改造為「官方旅遊景點」，並向公眾開放。當天他在核電站的新蓋頂開幕儀式...
2019-07-19
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四房複式設計 羅便臣道1號歐陸格調典雅大廳
西半山是港島區的傳統豪宅地段之一，鄰近核心商業區。其中，羅便臣道1號位處街道頭段，正有複式單位放售，實用面積2626方呎，據悉屋主花費豪裝，以歐陸式風格呈現眼前。客廳附設大露台，前臨香港動植物公園及中...
2019-07-19
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撥備總額高達24億 港鐵歷史性首發盈警
港鐵(066)歷史性首度發盈警，公司為紅磡和沙中線事件衍生工程責任作出20億元撥備，加上為英國鐵路撥備4.3億，令撥備總額高達24.3億元，佔港鐵去年首六個月基本業務利潤約五成二，以及全年基本業務利潤...
2019-07-19
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洛市打吡 銀河滅
FC洛杉磯和洛杉磯銀河，今季分別靠卡路士韋拿和伊巴謙莫域不斷士哥，得以穩守美職西岸榜首及第三位。不過卡路士韋拿近期狀態較佳，身邊又有好拍檔迪亞高羅斯支援，此子周五勢於美職洛杉磯打比領軍作客擊退銀河，客勝屬不二之選。(now638台、有線614、654、myTV Super 301台周六早上10:00直播) 卡路士韋拿今季表現出眾，美職上陣十九場攻入十九球，還有十二次助攻，包括近兩次披甲取得三球、兩助攻，領軍以四十六分高踞東岸及總積分榜榜首。他豪言：「我們狀態正佳，聯賽至今僅輸兩場，希望可以延續下去。不過最重要還是贏得錦標，否則便沒有意義，所以我們會繼續努力比賽，盡力爭取更多...
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雙離子風筒 智能護髮
有相熟電器業內人士向阿卓爸爸透露，今年下半年將有新一波「風筒浪潮」，不少品牌將陸續推出新款式。先拔頭籌便有Panasonic的礦物納米離子護髮風筒，用家只要輸入秀髮長度及調校理想貼服效果，風筒即會通過...
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拋開爭產煩惱 朱玲玲陪羅康瑞Shopping笑晒
由「最美麗港姐」升格做「最美麗嫲嫲」嘅朱玲玲雖然踏入花甲之年，但樣貌與身材都無乜走樣。日前周日下午，依舊高貴大方嘅朱玲玲陪老公、瑞安集團主席羅康瑞，恩愛現身金鐘一商場。當日，見「上海姑爺」暫拋開家族爭...
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Shimba工作室——【從香港閱讀世界】Market Play By Uncle Ray
由於顧及用戶體驗，搜索引擎及網上平台一般利用各自嘅演算法去把「最適合」嘅內容推送給用戶，因此圍爐效應在所難免。想擴闊一下眼界及突破同溫層，可以閒適地逛逛書局或走進嘉年華會般的書展。 一年一度由香港貿...
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馬場浮世繪——蔡明紹獲邀策滿貫精彩爭澳門打吡
正與家人外出度假的蔡明紹，日前接獲澳門練馬師馮耀正的邀請，於下周六在澳門氹仔馬場夥拍「滿貫精彩」出戰四歲馬一級賽澳門打吡。該駒兩周前剛贏出一場與澳門打吡同程的草地千八米賽事，贏馬功臣何華麟卻一早卜定騎「聖靈之都」爭打吡，於是幕後及練者決定邀請蔡明紹壓陣，目前只待紹仔答應，以及等澳門馬會牌照委員會批准便作實。蔡明紹去年亦曾在澳門打吡大賽日客串，並夥拍「玫瑰金」在打吡得第三。 馬場浮世繪
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