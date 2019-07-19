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新城市廣場重申無報警

2019-07-19 列印
　　警方與示威者於本月十四日在沙田新城市廣場爆發激烈衝突，有人質疑商場管理公司帶領警員進場清場。商場管理公司啟勝董事總經理陳錦輝於電台節目上重申，商場管理公司當日並無報警，亦無要求警員進入商場。他表示，商場一直有就大型社區活動與警方溝通，惟警方沒有就當日示威活動要求商場配合部署。商場根據過往經驗，預計會有大批市民途經商場乘坐東鐵離開，故暫時搬走商場的垃圾桶及展示品等障礙物，避免危險。集會散場後同步離開的人流比周末、購物活動多。

　　陳錦輝又強調，事前無想過會有警員進入商場進行驅散行動，亦無安排職員阻止市民離開配合警方圍捕。當時曾有職員勸喻顧客不要落巴士交匯處，因為無巴士，但商場管理層很快已叫職員離開讓市民自行選擇通道離開。新地傳訊總監廖國偉期望，警方將來行動能預先通知商場，並顧及其他商場人士。

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