FC洛杉磯和洛杉磯銀河，今季分別靠卡路士韋拿和伊巴謙莫域不斷士哥，得以穩守美職西岸榜首及第三位。不過卡路士韋拿近期狀態較佳，身邊又有好拍檔迪亞高羅斯支援，此子周五勢於美職洛杉磯打比領軍作客擊退銀河，客勝屬不二之選。(now638台、有線614、654、myTV Super 301台周六早上10:00直播) 卡路士韋拿今季表現出眾，美職上陣十九場攻入十九球，還有十二次助攻，包括近兩次披甲取得三球、兩助攻，領軍以四十六分高踞東岸及總積分榜榜首。他豪言：「我們狀態正佳，聯賽至今僅輸兩場，希望可以延續下去。不過最重要還是贏得錦標，否則便沒有意義，所以我們會繼續努力比賽，盡力爭取更多...

2019-07-19