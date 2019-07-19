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用長者八達通騙補貼　兩小巴司機判囚

2019-07-19 列印
　　兩名小巴司機利用運輸署長者兩元乘車優惠計劃，半年內重複使用三張長者八達通卡，於兩部綠色小巴讀卡機「狂嘟」達二千八百八十八次，從中賺取合共逾一萬三千元補貼，運輸署例行翻查相關數據時揭發件。兩司機早前各承認一項盜竊罪，遭還押索取背景報告。

  裁判官昨判兩人分別入獄四個月及兩個月。

　　首被告陸景輝（五十四歲）為家中經濟支柱，妻女均到庭支持。辯方求情指被告低估案件嚴重性，被告家人亦對案件感到震驚；而次被告李卓棠（七十歲）的犯案時間不長，涉案金額亦不多，二人均感後悔，望判處非監禁式刑罰。

　　裁判官判刑指案情嚴重，犯案行為持續，不能視為一時貪念，續指兩人處心積慮及違反誠信，令政府蒙受損失。

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