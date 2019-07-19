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﻿美股中段跌94點

2019-07-19 列印
　　美國周四股市反覆，杜指中段報二七一二五點，跌九十四點；納指則報八一五八點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格見六十四點六一港元，跌零點一四港元；騰訊則見三百五十四點六五港元，跌一點九五港元。紐約期金報每盎司一千四百二十八點六美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十五點一三美元，跌一點六五美元。
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