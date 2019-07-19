﻿攝影大師水禾田：﻿ ﻿有愛才會拍到美﻿

時間無情，可改變一切；信念有愛，卻萬年如一。以攝影聞名於世的水禾田，半世紀以來透過照片，分享人世間真善美，其鏡頭下的人物風貌，既是歷史長河一瞬間，也是突破時空的藝術。這位香港殿堂級藝術大師，近日將歷年佳作結集成書，總結大半生攝影路途，強調堅持有愛，用心拍攝，作品一定美。



水禾田，這名字是從潘烱榮先生的姓氏分拆得來，三字也代表食水、穀物和田地，三者兼得才能富足，今天細味，似乎也反映其豐盛的藝術人生。從事攝影、繪畫、撰稿、導演、編劇和廣告製作等工作的七十五歲跨媒界創作人水禾田，日前不但分享拍攝故事，也有話勉勵青年同道。



水禾田的攝影故事，始於上世紀七十年代，他當年修讀香港工專（理工大學前身）設計課程，不久學習攝影，二十二歲購買人生第一台全手動相機「Yashica-D」（影攝佳D型號），正式開啟攝影之路，此後經常通過獨特角度，拍攝蘊含深層意義的相片，例如拍攝一幀排列整齊的鳥籠照片，命名為「居屋」，反映七二年政府提出資助市民自置物業的看法。他在香港大會堂舉行首個攝影展《人生》，「那一刻才知道，人生價值是甚麼。」辨明志向的水禾田，從事美術設計工作之餘，繼續專注攝影。他公餘時間拍攝本港風景及街頭景物，作品刊於七七年出版的首本個人攝影集—《香港‧感覺‧感角》，通過藝術觸覺和鏡頭特寫，記錄那年經濟起飛、新舊事物迅速交替下的社會面貌。



為讓藝術促進文化交流，並讓當刻關係緊張的海峽兩岸，民眾可加深相互了解，水禾田說在七十年代末、八十年代初前往大陸與台灣，拍攝一系列精采作品後，八○年在北京美術館舉辦展覽，展現寶島美麗風光，八三年則在台北國父紀念館，展示大陸山河美景與人文風貌。



踏入攝影界逾五十載，水禾田現與家人定居加拿大溫哥華，每年回港生活數月，本月將在香港書展推出歷年照片結集而成的精選攝影集，為大半生攝影路途作小總結，「回首過去攝影集，有更多感悟，時間可改變一切，但信念始終不變。」他解釋，相機只是工具，最重要是用心攝影：「只要有愛，作品一定美；心境美，就能體會事物的美好。」



