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教聯會調查指八成教師曾處理欺凌

2019-07-19 列印
　　教聯會一項調查發現，超過八成教師指過去半年曾有處理學生欺凌的經驗，當中大多處理相關個案一至三次，個案最多涉及言語性欺凌及排斥性欺凌。教聯會促請當局正視校園欺凌問題，加強反欺凌措施。

　　教聯會六月底向全港中小幼學校發出問卷，收回二百五十份問卷。調查發現，超過八成教師指過去半年曾有處理學生欺凌的經驗，近四成教師表示經常（每周有新個案），或不時（每月有新個案）發生言語性欺凌，三成教師指排斥性欺凌經常或不時發生。

　　調查又發現，近九成教師反映有些學生分不清欺凌與嬉戲，同時亦有近半教師表示個別被欺凌學生不想教師介入。教聯會認為，校園欺凌對受害者造成嚴重身心傷害，促請當局推出更多措施減少校園欺凌的個案。

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