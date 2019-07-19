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活豬業一半員工無工開

2019-07-19 列印
　　自從五月上水屠房爆發兩次非洲豬瘟後，內地活豬供港量只維持以往的四成，令活豬批發價比以往多了兩倍，零售價一斤瘦肉高達一百五十元，令購買市民大幅減少，活豬業界一半員工暫時失業、手停口停。

　　香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，早前兩次非洲豬瘟發生後，內地供港豬場認為豬隻來港前根本無事，但卻被香港一方認為內地檢疫有問題，如同「食死貓」。

　　業界要求中港兩地政府加強協商，重建內地供港豬場的信心。他又稱，業界手停口停，再逼到無路可走，不排除會發起用車堵塞政府總部等違法行為。

　　香港鮮肉商聯合會理事長陳嘉頭指，現時一斤瘦肉的售價高達一百五十元，肉枱生意經營困難，老闆唯有讓員工休息，不少家庭經濟支柱因此手停口停，肉枱業界一半員工都無工開，希望政府正視。



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