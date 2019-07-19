樂善堂助企業兩成員工成功戒煙

樂善堂在控煙辦資助下，於一七年至一八年協助八百零一位企業前線員工成功戒煙。兩成人在接受輔導後戒煙，亦有近半人減少吸煙。在計劃開始一年後，有超過兩成二的人戒煙，減少吸煙的就有近四成七。



「愛‧無煙」的戒煙計劃自一三年起展開，計劃旨在推廣無煙工作間及為在職人士提供外展戒煙服務。



計劃會安排跨專業團隊協助企業訂立及推行內部無煙政策；從多方面為企業設計及制定具可持續性的員工健康方案。至今有超過二千一百人接受服務。



樂善堂表示，過往經驗顯示，戒煙失敗主因是得不到家人或同伴支持，因此輔導員在一七年開始，透過手機應用程式與參與計劃的人士交流，並定期發放戒煙資訊及鼓勵訊息，最終有同輔導員交流的參加者，成功戒煙比率較沒有交流的參加者高一點四倍。







