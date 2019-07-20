﻿全港最年幼個案 爸媽喜迎奇蹟 小智愷換心重生

一名只有二十個月大患心肌病的男嬰許智愷上月成功換心，成為全港最年輕的換心個案。瑪麗醫院手術團隊形容，手術難度極高，因男嬰的心臟只有常人的七分一，七成心臟表面被四條大型泵管覆蓋或阻礙；經歷十小時手術，小智愷腎功能回復正常，第六天恢復意識。其爸媽形容是一個奇蹟，希望可帶兒子到主題公園遊玩。



二十個月大的許智愷，八個月大確診罕見的限制性心肌病，因心臟衰竭須以人工心肺機續命，另出現腎及肝功能衰竭，腸胃出血及多次腦出血等。至去年十二月中，小智愷情況突然轉差，須緊急接受心臟移植，等了半年至上月二十四日終獲得一名腦幹死亡的七歲男童捐贈心臟，成為全港最年輕的換心個案。



不過，即使等到合適心臟，仍要克服很多困難。負責操刀的瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷指，是次手術難度極高，死亡風險高達四成，亦有機會因失血過多命喪手術枱上，形容是行醫二十五年來，一生中最困難的手術。



十句鐘手術成功



他解釋，小智愷的心臟只有正常人的七分一，心臟七成表面被四條大型泵管覆蓋或阻礙，沒有其他周邊血管可連接心肺機泵管，心臟附近及大血管均有大量疤痕組織，醫生看不清楚是血管還是疤痕，一旦割錯，便引致嚴重出血，手術歷時十小時。小智愷最終手術成功，腎功能回復正常，第六天恢復意識，現已不用依靠呼吸機，兩至三個月後便可出院回家。



兩度中風腦受損



惟瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成坦言，小智愷因過去出現兩次中風，初步評估他已出現中度腦受損，語言、活動等有機會受影響。



許太說：「當收到電話話有心可換，我即時喊出嚟，好似奇蹟一樣。」許先生指，手術不但拯救了智愷，更拯救了整個家庭，期望出院後可帶兒子到主題公園遊玩。



醫生區永谷表示，本港去年全年有十七宗心臟移植個案，但今年至今只有兩宗，數字已低至臨界點，現時全港有七十人正輪候移植心臟，呼籲更多人踴躍捐贈器官。



全球最小的心臟移植成功個案四年前在美國發生，一名六日大的男嬰，他早產七周先天有心肌症。