  • 2019年7月20日 星期六
  • 29º
  • 90%
熱門： 連儂隧道姚莉換心連儂牆失戀男

日報新聞 > 港聞

民陣明遊行 警要求修頓球場作終點

2019-07-20 列印
　　民陣明日舉行遊行，昨日收到警方發出不反對通知書，但警方要求將遊行終點改為灣仔盧押道和莊士頓道交界（即修頓球場），亦要求遊行需於晚上九時結束。民陣已去信遊行上訴委員會要求召開聆訊。

　　周日遊行以「獨立調查 捍衞司法 守護真相」為題，於下午三時在銅鑼灣維園集合起步。民陣召集人岑子杰指，警方要求改以灣仔盧押道和莊士頓道交界為終點，理由是網上流傳當日會有其他行動，警方對公共安全感到憂慮，認為民陣的遊行將構成「極高風險」 ，因此改以盧押道和莊士頓道交界為終點。岑子杰指，終點位置未能疏導人流，會再商討如何處理。民陣發起的遊行申請由維園遊行至中環遮打道終審法院。

　　岑子杰強調，民陣是舉辦合法遊行。他又指，警方只提出封三條行車線和兩條電車路作遊行路線，並要求遊行須在晚上九時完結。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd