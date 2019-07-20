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政商界聯署促化解社會矛盾

2019-07-20 列印
政商界聯署促化解社會矛盾
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　　《逃犯條例》修訂風波引起社會撕裂及警民衝突。前中文大學校長沈祖堯、傳染病專家袁國勇（見圖）、運輸及房屋局前副局長邱誠武等政經商界、教育界、宗教界及前政府官員聯署，表示政府的回應和民眾訴求之間存落差，警民衝突頻生，須逼切降溫。他們呼籲特首林鄭月娥及政府，以實際行動化解社會矛盾，以政治解決政治問題，不要把前線警務人員推向政見對立的前緣，成立法定獨立調查委員會，調查過去個多月的衝突由來和過程，修補各方關係。

　　眾聯署人又懇請市民不要以危害人身及生命方式進行示威，他們亦理解警員的工作壓力和面臨的挑戰。警務管理層制定應變指揮策略時，須以社會利益為依歸，盡力考慮對大多數市民的影響及前線警務人員的安全。

　　此外，香港基督教協進會主席蘇成溢牧師連同天主教香港教區宗座署理湯漢樞機，昨緊急呼籲林鄭盡速回應民間的強烈訴求，撤回《逃犯條例》修訂草案，並促請成立獨立調查委員會，持平地查找真相。

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