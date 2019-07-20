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樂華南邨驚現擲物狂徒

2019-07-20 列印
　　牛頭角樂華南邨奐華樓出現擲物狂徒，昨晨九時許，大廈高處墮下兩個廣告膠牌，幸無人受傷，警方接報到場調查，未發現膠牌墮下地點，列作高空擲物處理。

　　但警員於離開後約一小時，該大廈再有人掟雜物落街，擲下物品分別有膠摺枱、雨傘、琴譜架及膠圍欄等，其中一張膠摺枱從高處擲下，跌在消防通道一棵樹上，掛在離地約十米高的樹冠。街坊發現再度報案。

　　警員經初步調查後，懷疑物品是由大廈中層的走廊被人擲下。兩宗擲物落街案幸無人受傷，警方仍在調查擲下物件來源及狂徒擲物動機。

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