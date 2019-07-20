江旻憓匈牙利劍擊世錦賽奪銅

香港劍擊代表江旻憓（右一）於匈牙利布達佩斯舉行的劍擊世錦賽女子重劍項目奪銅牌！江旻憓亦成為首位贏得劍擊世錦賽獎牌的香港代表。繼年初她獲得兩站世界盃冠軍後，這次劍擊世錦賽更令她重登世界一姐寶座。



二十五歲的江旻憓首度晉級劍擊世錦賽四強，不過遇上巴西劍手慕孝臣以十一比十五落敗，由於賽事不設季軍戰，結果贏得銅牌。江旻憓在一七年經歷左膝十字韌帶斷裂的嚴重傷患 ，又以「純素」飲食令身體五個月內極速回復。復出後成績更勝以前，本年三月更升上世界第一。江旻憓賽後表示：「好開心可以攞到一塊牌返嚟，因為最近香港有很多唔開心嘅事，今日好想、好想、好想打好啲，有啲好消息帶畀大家。」她又感謝多位隨隊成員，如物理治療師、按摩治療師、營養師及心理治療師等給予的幫助，江旻憓更表示事後會致電母親向她感謝。



