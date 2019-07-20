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﻿驚安之殿堂﻿﻿水蜜桃疑有蟲 ﻿

2019-07-20 列印
■網民稱從「驚安之殿堂」購買日本水蜜桃後，發現桃內有多條黑色蟲狀物。
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　　日本連鎖雜貨店「驚安之殿堂」上周五在尖沙咀美麗華廣場開設香港區首間分店，大批市民慕名前去購物。近日有網民聲稱，從該店購買日本水蜜桃後，發現桃內有多條黑色蟲狀物，惟事主已於發現前進食另一水蜜桃，其後出現腹瀉並確診腸胃炎。

　　有網民於社交群組「中伏飲食報料區」發文，表示於本月十四日，在店內購買三份單價一百多元的日本水蜜桃。由於事主不是即日食用所有水蜜桃，故向店員表明想對方挑選「無咁熟」的產品。

　　事主於十六日打算進食時，切開水蜜桃後發現有好多隻蟲在桃心內，「因為一打開已經四散咗幾隻蟲」，但她發現爛桃前已進食另一水蜜桃，翌日凌晨出現腹瀉，稱經醫生確診為腸胃炎。她又提醒其他網民，並質疑店內其他生熟食的衛生情況。

　　有網民好奇，預先包裝食物為何沒有印上食用日期。另有人表示桃較易有蟲，指事主「唔好彩」。

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