昨傍晚六時許，一輛公共小巴天雨下沿林錦公路駛至近荃錦公路迴旋處，當時路面有一輛清潔公司壞車準備由拖車拖走；此時，小巴駛至突然失控，迎面撞向壞車車頭，兩車相撞後小巴司機重傷昏迷，車上六名乘客亦受傷，報警後救護員到場將傷者送院，惜小巴司機死亡。意外原因警方仍調查中。
小巴雨中撞拋錨貨車 一死六傷
昨傍晚六時許，一輛公共小巴天雨下沿林錦公路駛至近荃錦公路迴旋處，當時路面有一輛清潔公司壞車準備由拖車拖走；此時，小巴駛至突然失控，迎面撞向壞車車頭，兩車相撞後小巴司機重傷昏迷，車上六名乘客亦受傷，報警後救護員到場將傷者送院，惜小巴司機死亡。意外原因警方仍調查中。
全港最年幼個案 爸媽喜迎奇蹟 小智愷換心重生
一名只有二十個月大患心肌病的男嬰許智愷上月成功換心，成為全港最年輕的換心個案。瑪麗醫院手術團隊形容，手術難度極高，因男嬰的心臟只有常人的七分一，七成心臟表面被四條大型泵管覆蓋或阻礙；經歷十小時手術，小...
2019-07-20
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章瑩穎案兇手囚終身
被控於兩年前謀殺中國訪問學者章瑩穎的男被告克里斯坦森（Brendt Christensen），周四被法官判處終身監禁，不准保釋。 伊利諾州於二○一一年廢除死刑，但克里斯坦森是在聯邦法例下被起訴的，最高可被判死刑，但上述判決意味着他終於都免卻一死。克里斯坦森在犯人欄內垂下頭，當聽到判刑時，抬起頭回望坐在旁聽席上的母親及露出微笑。 章瑩穎的父親章榮高在透過傳譯員發表講話，要求克里斯坦森講出埋屍地點，讓家人把章瑩穎的屍骸帶回中國安葬。章榮高對克里斯坦森說：「如果你還有人性的話，請你停止折磨我們。請你讓我們帶瑩穎回家。」 二十六歲的章瑩穎以訪問學者的身份在伊利諾大學參與研究工作，而...
2019-07-20
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數星期第二宗同類事故 美軍擊落伊朗無人機
波斯灣緊張局勢持續升溫，美國總統特朗普證實，美國海軍一艘軍艦周四在霍爾木茲海峽附近遭一架伊朗無人機威脅，美艦採取行動把該架無人機擊落。這是繼數星期前伊朗擊落一架美軍無人機後，第二宗同類事故，令人擔心該區會發生更加嚴重的衝突。不過，在紐約出席聯合國會議的伊朗外長扎里夫表示，並沒有收到有關伊朗無人機被擊落的消息。 特朗普在白宮向記者講述最新一宗事故，抨擊伊朗作出「挑釁及敵對」行為，而美軍戰艦是出於自衞，把該架伊朗無人機擊落。他指出，發動攻擊的是美國海軍兩棲攻擊艦「博克瑟號」（USS Boxer）。事發之前，伊朗無人機飛到「博克瑟號」一千米範圍內，「博克瑟號」多次發出警告，要求無...
2019-07-20
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大埔白石角朗濤553萬入場
鷹君旗下的大埔白石角臨海新盤朗濤，周四公佈首批150伙價單，包括一至三房戶，折實平均呎價13567元。計及最高21%折扣後，一房戶553.6萬入場，即日起收票及開放示範單位，並有機會於月內開售。 鷹君...
2019-07-20
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減息預期升溫 恒指急漲303點
聯儲局重磅官員齊聲放鴿，令市場預期儲局月底減息機會增加，加上內地科創板下周一啟動，刺激新經濟及科網股造好，恒指最多急升347點，高見28809點，創7月5日以來新高，收市升303點，報28765點，結束兩日跌勢，全周則累升293點；國指則漲124點，收報10909點，成交金額675億元。 港鐵盈警挫2.7% 上證指數中止連續三日跌勢，收報2924點，升0.8%；深證指數收報9228點，揚0.8%；兩市成交合計3500億元人民幣。 藍籌股普遍向好，夥寶馬年底於天津設立自動駕駛汽車計算中心的騰訊（700）升1.5%，收報361.8元；友邦（1299）創收市新高，收漲2.7%，報...
2019-07-20
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組殺「仁」三叉戟 夏神第一擊
周六國際冠軍盃將是夏薩特披上皇家馬德里球衣的第一擊，預計跟賓斯馬和雲尼斯奧斯祖利亞合組鋒線。夏神明早勢率銀河艦隊在美國德州休斯敦擊敗最近熱身賽表現平平的拜仁慕尼黑，直取皇馬客勝。 （無線85台、無線myTV SUPER App明早8:00直播） 夏薩特今夏如願登上銀河艦隊，據悉教練施丹在新球季已經打算以夏薩特、賓斯馬及雲尼斯奧斯祖利亞組成三叉戟，並在最近的訓練嘗試效果。隊友捷西斯華利祖大讚這名比利時星將︰「他令己隊的日常訓練變得不一樣，絕對是陣中非常重要的一員。」 拜仁五月尾友賽1:1和德丙的凱沙羅頓後，上場國冠盃遭阿仙奴絕殺負1:2，眾將明顯未在最佳狀態，今仗寧捧有夏薩特...
2019-07-20
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廚具開倉好煮意
身邊愈來愈多朋友愛上下廚，今次美亞廚具的「投奔初夏Cool啦啦」開倉活動，便正合姊妹們心意！由即日至8月18日（日），觀塘美亞廚具體驗店推出精選廚具優惠，貨品低至四折，讓慳家一族乘機入手優質廚具。 正...
2019-07-20
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寫真戰惡鬥羅霖溫碧霞 D級O靚模遺珠 靠後生搶灘
踏入書展又係寫真集出爐時，今年寫真女郎除咗有「元祖級」的溫碧霞和羅霖外，亦有一班生力軍加入，其中本地薑Cherry（楊卓欣）和Angus（張若錡），分別推出的《彼女育成計劃》和《錡遇》亦引起唔少粉絲注...
2019-07-20
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榕榕細語——時裝零售轉危為機
榕榕和身邊的女性朋友，都十分坦誠地承認「女人是天生購物狂」！高級至奢侈時裝名牌，到平價的日常生活用品，不論自己是否買得起、有沒有需要，就是喜歡逛一通。程度有幾嚴重？例如早前某購物網站有減價，我們可以連...
2019-07-20
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馬場浮世繪——剛季騎師被罰次數銳減
馬季流流長，難免會有騎師陣上違規而被罰停賽。剛季競賽小組先後七十二次指控騎師不小心策騎，較前季的九十三次下跌百分之二十三，騎師被罰停賽的總日數則為一百五十三日，較前季的一百八十六日減少百分之十八；罰款總額由前季的一百二十七萬五千元，銳減至八十九萬五千元。 馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，數字上反映大部分騎師剛季在陣上明顯更為小心翼翼，不希望因停賽影響到成績。夏定安又指，雖然騎師陣上總會犯規被罰，亦難以預計來季罰人的次數是否會進一步減少，但如果可以維持到剛季數字而不超越前季，已是令人滿意。他又謂所有罰款將撥入受傷騎師康復基金。 此外，剛季騎師被指控未有力策馬匹過終點的次數，亦...
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