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小巴雨中撞拋錨貨車 一死六傷

2019-07-20 列印
■林錦公路有小巴失控，撞向一輛故障貨車。
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　　八鄉發生奪命車禍，一輛載着多名乘客的公共小巴，天雨下途至近荃錦公路迴旋處時，失控撞向一輛準備被拖走故障貨車，意外後小巴司機及六名乘客受傷，其中司機送院傷重死亡。

　　昨傍晚六時許，一輛公共小巴天雨下沿林錦公路駛至近荃錦公路迴旋處，當時路面有一輛清潔公司壞車準備由拖車拖走；此時，小巴駛至突然失控，迎面撞向壞車車頭，兩車相撞後小巴司機重傷昏迷，車上六名乘客亦受傷，報警後救護員到場將傷者送院，惜小巴司機死亡。意外原因警方仍調查中。

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