逾300宗官警資料網上違法流傳

香港個人資料私隱專員黃繼兒表示，截至昨午五時正，共接獲三百一十五宗，疑似政府官員、立法會議員和警務人員及其家人的個人資料，於網上討論區及即時通訊平台中流傳的投訴和查詢。私隱專員已就此要求相關的討論區和即時通訊平台的營運商，聯絡有關網民或用戶立即移除及停止上載該等內容或帖文，並得悉大部份有關資料已被移除。



私隱專員強調，類似的流傳和欺凌行為除了可能觸犯《個人資料（私隱）條例》外，亦可能涉及其他民事和刑事的法律責任。任何人在任何方式披露其他人士的個人資料時，不論資料是否從公共領域取得，都必須考慮收集和使用相關資料的手法是否合法和公平。若行為為達欺凌、具煽動性和恫嚇的不法目的，是違法及不公平。







