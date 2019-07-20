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街頭連環劫案拘三南亞匪

2019-07-20 列印
　　警方瓦解一個專向長者及孕婦行劫的南亞匪幫行劫集團。警方表示，本月十二至十八日，九龍城發生三宗街頭劫案，三名事主為長者及孕婦，均於深夜在街頭遭從後以布或衫笠頭行劫，共損失一萬五千元，其中兩名事主受傷。

　　九龍城警區重案組探員深入調查後，發現三宗劫匪犯案手法類似，經深入調查及蒐證後，昨日凌晨聯同特遣隊人員展開拘捕行動，首先在區內拘捕一名目標南亞漢後，再掩至一單位，拘捕兩名南亞裔人士。

　　其中一宗劫案發生於本月十四日零時許，一名二十六歲孕婦在土瓜灣道被兩名南亞漢以布笠頭及推倒，被劫走近一萬元財物，女事主輕傷送院。警方拘捕的三名南亞漢，介乎十八至二十一歲，均持有本港身份證及報稱無業。警方調查後，發現他們涉與上月二十二日及本月十二日兩宗盜竊案及車內盜竊有關，他們昨晚仍被扣查，不排除稍後再有人被捕。

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