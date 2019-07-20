﻿生涯規劃及早展開﻿ ﻿小學生 遊 戲悟人生﻿

近年政府提倡生涯規劃教育，早前首度提出把生涯規劃教育推前至小學起步。有學者為小學生設計為期兩日的模擬遊戲，讓他們通過不同學習階段預演十年人生；有校本求職體驗活動加設玩樂、運氣等因素，以親身經驗讓孩子明白，生活除了靠自身努力，也涉及際遇影響路向。學界認為，生涯規劃教育愈早展開，學童認識個人及社會愈見效。



上月底，學校課程檢討專責小組發表諮詢文件，當中首次提出把生涯規劃教育推前至小學開始推行，盼早日了解和認清學生的興趣、能力、需要和志向，助他們作出明智決定，進一步發展個人興趣和能力，更為將來升學和就業作出更好的規劃。事實上，近年已有不少小學推行生涯規劃教育，跟中學偏向以職涯規劃的教育不同，小學學界更將之視為價值觀教育、生命教育其中一部份，以圍繞升學、就業等人生歷程的模擬遊戲，鼓勵學童尋找目標。



退休大學講師陳有義八年前推出生命教育課程「十年樹人」，他不諱言，早年跟四位小學校長閒聊，各人均有感當今小學生並無人生目標，感悟小學生涯規劃教育的重要，「以往中學的生涯規劃活動離不開企業參觀、專家講座，孩子只聽並沒有甚麼感覺，他們成長欠缺經驗，有了體驗才可繼續討論規劃人生。」



因此，陳有義設計出「十年樹人」，讓學生參與模擬遊戲，於兩日經歷未來十年的人生，預演由入讀中學、考文憑試（DSE）、中學放榜、聯招選科及派位，以及畢業求職，「做到九成仿真度，學生要學習，如於初中上數學、科學堂，高中讀地理、歷史，大專有醫療、銷售，他們升讀高中時會預告要考DSE。」他笑稱，不少學生聽到有公開試以為開玩笑，直至導師拿出試卷才「知死」。



參與者呈交試卷後，團隊導師立即改卷，翌日按照考試成績及聯招意願再放榜，分派學生入讀大學、大專或毅進課程。陳有義直言，平時成績優異的學生當天沒專心聽課，結果考試成績不理想，亦有孩子認真看待，取得佳績，「我們並非純粹鼓勵學生考取高學歷，鼓勵靠個人努力爭取更重要。」



陳有義表示，有些低學歷的學生求職面試時努力表現，換來四份聘書，「成功人生不一定要大學畢業，用心付出才能被他人看重。」課程推行八年，每年為八至九所學校安排活動，他認為此類活動讓學生得以認識自己的長短處，甚至是性格盲點。



金巴崙長老會耀道小學去年九月首度安排小六生參加「十年樹人」，該校正向教育主任羅嘉儀指，學生於活動中有機會參加升中面試、完成大學後穿畢業袍，讓他們對往後須經歷的事有了更深感受，兩日活動亦可明顯見到孩子的情緒起伏，「有人會開心、獲得滿足感，但亦有人會很失落、沮喪，孩子事後回到日常，他們於學習上變得積極，當下會想積極應對臨近的呈分試，又努力多找心儀中學的資料。」



開闊眼界做好準備



香港道教聯合會雲泉學校四年前成立了「生涯規劃教育小組」，通過三課節的校本生涯規劃遊戲，讓學生分成小組通過遊戲任務，收集不同的學歷、技能及態度卡牌，以此追逐其心儀職業。該校副校長張寶雯認為，生涯規劃愈早開展，效果愈好，特別是其校有不少非華語學生，受家庭影響，他們對職業的認知有限，故模擬遊戲不止可使其了解自己，亦能開闊眼界，從而及早為未來做好準備。



張寶雯舉例，若學生有意成為警察，須良好體能及品德，律師則須擁良好英語水平，同時要關心社會。



另外，校方要向學生解釋醫療行業，當中職業不止醫生。她指，學生努力獲取卡牌，同時亦要抽取機會卡和命運卡，「即使達到職業的基本要求，亦希望孩子知道外在環境也可改變人生路。」



