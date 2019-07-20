﻿氣功大師﻿高雲 ﻿傳授「不老傳奇」﻿

國際知名氣功大師白雁，自小跟母親學氣功，以強身健體。原來其母高雲師承嶗山道教氣功，是鼎鼎大名的氣功大師，更自創「整體自主健康學」，以科學角度展示「超能量」的應用。高雲桃李滿門，在中港台和馬來西亞有大批學員，遠至美加和歐洲亦有不少追隨者，他們透過練習氣功，達到保健效果，更做到回春抗老。



高雲師承山東嶗山道教氣功，學成之後環遊各地宣揚其養生文化，她曾與歐美各國專家進行能量研究，再結合成其獨有的「整體自主健康學」，學習者以科學化又簡單有效的超能量方式，達至保持健康、「回春」和「抗老」。



自創「整體自主健康學」



高雲認為，人生在於『開悟』，她指：「我的人生就是一場絕望。」建議大家得從絕望中反思和創新。原來高雲的開悟，源於早年在內地的經歷，她生於動盪歲月，其母於懷孕及生產時欠缺足夠營養，令她有先天類風濕關節問題，幸而父親是建築師，讓她自小學習中醫，可惜大學畢業後她遇上「下鄉潮」，身體積壓多年的健康問題終爆發，但亦令她有機會接觸到「道教養生術」。



父親的太極同學得知高雲這種「能醫不自醫」後，建議她到山東嶗山求氣功治療，入山後，她經過刻苦站樁、打坐和腹式逆呼吸訓練後，跟恩師「匡常修道長」於林中打坐引蝶，了解到「氣純體自香」，因而體悟「氣」是一種真實存在的物質，是一種能量。離山時她希望其恩師用「氣」來醫她，沒想到匡常修道長表示，他即使救她一時，救不了她一輩子。這令她了解到人必須靠自己努力，故往後多年她潛心練習和研究，不但治好自己，並花七年的時間創建了其獨有的「整體健康調節法」。



當年適逢中國出現全民健康大風潮，有「中國原子彈之父」之稱的錢學深，成立人體生命科學研究會，他認為「中醫、氣功、人體特異功能三者結合，就是打開人類生命奧秘的窗口。」錢學深與高雲見面時，對她非常看重，認為她很全面。後來高雲在一九七八年於港發表專題文章呼籲「衰老是可延緩的」，創出當時中國首例；八十年代初，香港中文大學邀請她演講，香港電視台、無線電視台也播出她的專訪。



獲錢學深看重



之後高雲又到美加多國進行很多研究，後來在歐洲紮根二十六年。一九九二年她獲邀來港，曾為香港影視大亨邵逸夫爵士提供健身意見。台灣方面，曾任行政院院長的唐飛也是她的學生，是她眼中「厚德」的表率，唐不但尊師重道，更二十五年不間斷的修煉。



年逾八十的高雲每天仍工作十多小時，她有很多朋友陸續離世，她有感「萬般帶不走」，故認為自己必須將其多年的感悟經驗留下來，以免這些知識斷絕。本月高雲出版自傳新書《八十不老傳奇》，此次是她事隔三十多年後再次在港出版書籍，未來還會繼續出版「健康」、「回春」、「不老」等相關書籍。



