﻿圍堵中聯辦 上環爆衝突

昨午民陣反修例遊行後，大批示威者突破警方批准在灣仔的終點，向西環挺進，包圍並衝擊中聯辦，塗污國徽，觸發整晚警民衝突。示威者向警員投擲含不明液體的小球，警方在干諾道西向逾千名示威者施放多枚催淚彈，並在信德中心外發射橡膠子彈，示威者焚燒路邊雜物。政府發言人強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，公然挑戰國家主權，會嚴肅處理並依法追究。



民陣遊行四時半結束後，大批示威者走向金鐘，霸佔夏慤道，堵塞車流，往中環方前進，不斷高呼「光復香港，時代革命」。他們傍晚抵達中聯辦，有人用雨傘敲打鐵閘，並爬上高處向閉路電視鏡頭噴漆。中聯辦內有職員隔着玻璃幕牆拍攝，示威者以雷射光燈反擊。其後有人向中聯辦牌匾、國徽掟雞蛋，並噴上辱華字眼。



估計逾千名示威者包圍中聯辦，並佔據干諾道西，有人企圖打開中聯辦後門，並打開雨傘遮擋記者拍攝。八時正，警方網上宣佈將清場，大批防暴警察及「速龍小隊」在嘉安街、水街一帶列隊，示威者跑往上環，在干諾道西聚集，「速龍小隊」多次舉槍，有人投擲含不明液體的小球，期間冒出白煙。十點十二分，警方大叫有人擲磚，示威者手持自製盾牌、張開雨傘與警方對峙，警方多次舉起黑旗，示威者突發難向警方推進，並投擲玻璃樽，警方施放催淚彈，示威者退後。



防暴警放催淚彈橡膠彈



十時二十九分，示威者再集結，用鐵馬衝向警方，警方再發射多枚催淚彈，示威者後退。十一時十四分，警員信德中心以外向示威者發射橡膠子彈，有人焚燒路邊雜物。至十一時半以後，有示威者呼籲離開。特區政府發言人就事件回應，中聯辦是中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能。



中聯辦及港澳辦發聲明譴責



特區政府強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊中聯辦大樓，並塗污國徽，公然挑戰國家主權，特區政府會嚴肅處理並依法追究。發言人又指，警方更發現有人非法儲存危險物品及大量攻擊性武器。特區政府擔心一小部份激進人士有計劃地煽動群眾，挑戰法紀，甚至衝擊中央駐港機構，此舉對特區的治安及「一國兩制」構成威脅，社會絕不能接受。



港澳辦發言人指，部份激進示威者圍堵中聯辦，向大樓門口懸掛的國徽投擲黑色油漆彈，在外牆噴塗侮辱性字句，並試圖衝進辦公大樓。這種行徑公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，性質嚴重，影響惡劣，是絕對不能容忍的。



中聯辦發聲明，指中聯辦嚴格按照憲法、《基本法》和中央授權在港履行職責，不容挑戰，呼籲全港市民認清極少數激進份子的暴力危害和本質。