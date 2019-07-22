﻿第六次反修例遊行 促設獨立委會查真相

民陣於昨午發起第六次反《逃犯條例》修訂遊行，重點是要求成立獨立調查委員會，徹查自六月起發生的多次警民衝突。民陣公佈有四十三萬人參與遊行，但警方則指有十三萬八千人。



遊行隊伍由維園行至終點灣仔盧押道，部份示威者於遊行後未有散去，向民陣起初提出但遭警方反對的終點金鐘推進。昨午二時，維園足球場陸續有響應民陣呼籲的黑衣市民聚集。至下午三時十五分，準備參加遊行的市民已站滿至少四個維園足球場，另大批市民選擇於銅鑼灣崇光百貨及港鐵天后站等地，中途加入遊行隊伍。



民陣召集人岑子杰於遊行起步前發表集會宣言，表示市民的訴求非常清晰，堅持五大訴求，包括撤回修例、收回暴動定義、撤銷至今所有抗爭者控罪、徹底追求警隊濫權情況，以及立即實行雙「真普選」。他又指，香港示威者質素高，批評港府「身在福中不知福」，抹黑示威者為暴徒，並不正視市民訴求，令警民關係日漸緊張，抗爭形式愈來愈激烈。岑子杰強調，現時必須設立獨立調查委員會調查真相，香港才會有希望。



示威者衝破防線闖金鐘



隊頭人士於下午三時四十分拉起寫有「獨立調查、捍衞法治、守護真相」的白底黑字大直幡由維園起步，沿路高叫「反送中、反惡法」、「林鄭下台」等口號，約一小時後行至終點盧押道與軒尼斯道交界。警方於四時半在盧押道「截人」，但數分鐘後突然解除防線進入分域街。民陣呼籲示威者於終點解散，部份示威者未有理會，沿軒尼斯道、金鐘道往金鐘方向推進。